A resposta de Ancelotti que arrancou gargalhadas: "Se tenho um jogador gordo..."

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid

Treinador do Real Madrid deu um exemplo algo inesperado e a gargalhada foi geral.

Carlo Ancelotti, em declarações no "Media Day" do Real Madrid, falou esta segunda-feira sobre a nova "vaga" de treinadores e das novas características que têm trazido ao futebol. No final, dando um exemplo algo inesperado, arrancou muitas gargalhadas aos jornalistas presentes.

"Acho que estes treinadores trouxeram algo novo ao futebol, sobretudo falando de Klopp e Tuchel. A escola alemã, nos últimos anos, trouxe mais intensidade, mais pressão, equipas mais adiantadas, que têm uma organização defensiva muito adiantada. É algo novo", começou por dizer.

"Eu não acho que seja de uma velha geração, penso sim que estou a ver as mudanças que o futebol fez, está a fazer e vai fazer, tendo em conta uma coisa que, para mim, é a mais importante: as características dos jogadores que tenho. Ponto. A coisa mais importante no futebol. Podes jogar um futebol que tens na cabeça, tendo em conta o que tens à tua frente", continuou, antes de dar o exemplo acima referido:

"Eu não posso ir pressionar em cima se tenho um jogador que é gordo, por exemplo. Tens de pressionar em cima com um jogador delgado, fino, forte. Gordo, ponho-o dentro da área a rematar. É um exemplo claro, não? Perfeito antes de uma final [risos]."

Veja o momento: