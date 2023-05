A renascença do calcio: "'Efeito Ronaldo' levou a mais visibilidade e investimento"

Inter vai disputar a final da Champions com o Manchester City

Desde 1994 que não havia equipas do país nas finais das três provas europeias de clubes.

A expressão é de Carlos Freitas, antigo diretor desportivo da Fiorentina, e ilustra com pertinência o ressurgimento do futebol italiano de clubes: esta época vive-se uma "Renascença", com a presença de três equipas transalpinas nas três finais das competições europeias de clubes.

Depois do Inter de Milão ter garantido na terça-feira a presença no jogo decisivo da Liga dos Campeões, dois dias depois foi a vez de Roma e Fiorentina assegurarem a ida às finais da Liga Europa e da Conference League, respetivamente.