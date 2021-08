A recuperar de cirurgia, guarda-redes do Ceará dedica tempo a ensinar massagista a ler

José Silva, à esquerda, está a aprender a ler com o guarda-redes Klaus (Ceará)

Klaus conheceu a história de José Silva - e a vontade de aprender - numa das sessões de massagem e tratou de "defender" a literacia do cuidador

Há cerca de 11 milhões de analfabetos seniores no Brasil. José Orlando Silva, 64 anos, massagista do Ceará (Serie A) há 15, é um deles, mas esta condição será mudada, breve, com a ajuda do guarda-redes Klaus que, por ora, veste a pele de professor.

A recuperar duma intervenção cirúrgica, o guardião tem sido, por isso, a principal companhia do preparador, o que propicia, naturalmente, uma maior intimidade. Numa das sessões, conheceu a incapacidade de José Silve e, sensibilizado com a vontade de ler escrituras religiosas, tratou de "defender" a literacia do cuidador.

"Estava no departamento médico a recuperar de uma cirurgia e ouvi a história do senhor Orlando. Ele contou que não sabia ler, queria muito aprender para poder ler a Bíblia. Preparei algum material, pesquisei em livros algum tipo de ajuda, preparei tudo e começamos", descreveu Klaus, à TV Vozão, por entre uma das aulas em que ensina ao massagista do Ceará o abecedário, a construção e a leitura de palavras.

Durante a (incompleta) infância, José Orlando Silva, conforte recordou na reportagem, "acompanhava o pai", então padeiro, e percorria, com ele, "várias cidades do Brasil" para ajudar no negócio, circunstância que o impediu de "completar um ano [escolar] inteiro".

Agora, mais de 50 anos de vida volvidos, o massagista do Ceará, visivelmente emocionado na lente da TV Vozão, assegura, como que em jeito de promessa ao professor imprevisto, dedicação e aproveitamento nas aulas antecedidas de massagens a Klaus.

"Senti-me muito feliz, Quem tem esta oportunidade que nunca desista. Isso é fundamental na vida do ser humano. O objetivo pode ser alcançado desde que se queira e se esforce. Estou a esforçar-me e vou conseguir", completou José Silva.