A reação do presidente do PSG à saída de Neymar para a Arábia Saudita

Nasser Al-Khelaifi deixou elogios ao internacionala brasileiro.

O futebolista internacional brasileiro Neymar, de 31 anos, deixou o PSG e é reforço dos sauditas do Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus

Neymar, cuja saída do PSG, clube com o qual mantinha contrato, começava a ser equacionada, chegou a ser apontado pela imprensa ao Barcelona, no que seria um regresso aos catalães, mas foi formalizado na Arábia Saudita, novo "el dorado" de jogadores.

"É sempre difícil dizer adeus a um jogador tão excecional como Neymar, um dos melhores do mundo. Nunca esquecerei o dia em que ele chegou ao Paris Saint-Germain e o que ele trouxe ao nosso clube e ao projeto nos últimos seis anos", reagiu Nasser Al-Khelaifi, presidente do campeão francês.

"Vivemos grandes momentos e o Neymar fará sempre parte da nossa história. Gostaria de agradecer ao Neymar e à sua família. Desejamos a Neymar as maiores felicidades para o futuro e para a sua próxima aventura", completou.

De acordo com a imprensa internacional, o avançado irá ter duas épocas de contrato com o Al Hilal e receberá uma verba a rondar os 320 milhões de euros, entre salário, prémios e acordos comerciais.

No clube saudita, Neymar junta-se aos também reforços Rúben Neves (ex-Wolverhampton), Koulibaly (ex-Chelsea), Milinkovic-Savic (ex-Lazio), Malcom (ex-Zenit), numa época em que o emblema também passou a ter Jorge Jesus como técnico.