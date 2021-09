A reação do Nice ao castigo: "Fomos castigados pelo nosso comportamento. E com razão."

Clube punido com dois pontos e três jogos à porta fechada

O castigo foi pesado, com a dedução de dois pontos e a obrigação de disputar três partidas caseiras à porta fechada, mas nem por isso a direção do Lille deixou de assumir responsabilidades e culpar os próprios adeptos.

Em comunicado, os dirigentes do clube francês consideraram a punição curta, apontando ainda o dedo aos adeptos e aos seus comportamentos na receção ao Marselha, que acabou aos 74 minutos, no passado dia 22 de agosto.

Eis o comunicado:

"Quando decidimos adquirir a OGC Nice, a paixão dos adeptos foi um elemento fundamental na nossa decisão. Adoramos ver essa paixão no estádio. Mas a segurança dos adeptos, famílias, crianças e jogadores é igualmente crítica para a INEOS. No dia 22 de agosto, ultrapassámos uma linha que nunca mais deve voltar a ser ultrapassada. Fomos castigados pela Liga pelo nosso comportamento. E com razão. Vai custar-nos entre 1 e 4 pontos e pode pôr em risco o apuramento para as competições europeias da próxima época. Aceitamos a punição como justa, dadas as circunstâncias. A INEOS acredita num forte espírito competitivo, na paixão tanto no campo como nas bancadas, mas nunca na violência ou num comportamento ameaçador."