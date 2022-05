A reação do balneário do PSG ao anúncio da renovação de Mbappé

Balneário parisiense reagiu com aplausos à decisão do astro francês

Kylian Mbappé, um alvo de longa data do Real Madrid, anunciou no sábado que iria renovar com o PSG até 2025, logo a seguir a ter assinado um hat-trick no último jogo da temporada, diante do Metz (5-0).

Após a partida, o conjunto de Danilo Pereira e Nuno Mendes festejou a conquista do décimo troféu da Ligue 1, mas o plantel não deixou passar em branco a decisão de Mbappé permanecer em Paris, aplaudindo o astro francês dentro dos balneários.

Ora veja: