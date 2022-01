Tuchel superou Guardiola e Mancini: "Acabei de vir do treino. É muito surreal vencer"

Técnico do Chelsea bateu a concorrência de Pep Guardiola e Roberto Mancini

Outro dos troféus mais aguardados da gala The Best era o de melhor treinador no futebol masculino, atribuído ao alemão Thomas Tuchel, campeão europeu ao comando do Chelsea, clube que também arrebatou a distinção entre os técnicos do futebol feminino, para Emma Hayes.

"Foi um dia normal até agora. Acabei de vir do treino, temos jogo na terça-feira. É muito surreal vencer. (...) Estou muito agradecido às pessoas que tenho. Tentamos ser a melhor versão de nós mesmos e competir ao mais alto nível", destacou Tuchel.

O técnico do Chelsea, campeão europeu no Estádio do Dragão, bateu a concorrência de Pep Guardiola e Roberto Mancini.