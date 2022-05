Roger Schmidt reage ao título do Ajax e faz contas ao orçamento

Formação do PSv tem de se contentar com o segundo posto no campeonato dos Países Baixos.

O Ajax conquistou o título de campeão neerlandês de futebol, o 36.º da sua história, depois de vencer o Heerenveen por 5-0, em jogo da 33.ª jornada do campeonato dos Países. Está assim fechada a luta pelo título, com o PSV a ficar no segundo posto.

Roger Schmidt, treinador da formação de Eindhoven, e que tem um princípio de acordo para orientar o Benfica, falou sobre a conquista do emblema de Amesterdão. "Cada campeão merece, após 34 jogos. Diz tudo se estás no primeiro lugar. Tudo era possível este ano. Jogámos melhor do que no ano passado, mas eles, na minha opinião... Este ano foi mais apertado. É sempre um desafio numa liga com o Ajax. É o que sempre digo. Eles têm as melhores condições para serem campeões e normalmente a equipa com o melhor orçamento é campeã. Se virem todas as ligas é sempre assim. Mas há sempre uma pequena hipótese, inclusivamente para nós, e tentámos acreditar nisso. Demos o melhor. No final temos de aceitar que foram melhores do que nós por quatro pontos", considerou.

O PSV, refira-se, venceu em casa por 3-2 o NEC.