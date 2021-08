A reação de Koeman à saída de Messi: "Temos de fechar o livro"

Ronald Koeman, treinador do Barcelona

Treinador do Barcelona pede concentração no arranque da nova época.

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, comentou oficialmente a saída de Lionel Messi do clube, depois de a Liga espanhola ter fechado a porta a uma possível exceção no que aos valores auferidos pelo argentino diz respeito, "bloqueando" a assinatura de um novo contrato.

"La Pulga" já assinou pelo PSG e, agora, abre-se espaço a uma nova era em Camp Nou. A esse propósito, o técnico holandês pediu "foco e concentração" aos seus jogadores na entrada na nova temporada. "Temos de entender que há um final para qualquer jogador. Temos de fechar o livro, porque agora vem aí a nova época", começou por referir Koeman, em entrevista à ESPN, na antecâmara da primeira jornada de La Liga, que, no domingo, vai opor o Barça à Real Sociedad.

"Temos novos jogadores e temos de seguir em frente, não temos tempo para lamentações. O plantel tem jogadores jovens, já a pensar no futuro e é importante centrarmo-nos na nossa equipa", vincou o treinador "blaugrana", admitindo, ainda assim, que "é difícil" perder um jogador do nível de Messi.

"Não estamos a falar de um jogador qualquer, estamos a falar de Messi, o melhor do mundo durante muitas épocas. Estamos todos desiludidos por não contarmos com ele esta época. Mas há que mudar esse estado de espírito, não podemos ficar desiludidos no início da temporada. Mas, claro, foi uma situação difícil. Messi significa muito para este clube", rematou Koeman.