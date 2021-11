Carreira em risco? Aguero reagiu à especulação nas redes sociais

Avançado do Barcelona reagiu nas redes sociais às últimas informações sobre o seu estado de saúde, avançadas pela Rádio Catalunya.

A Rádio Catalunya avançou esta sexta-feira com a possibilidade de Kun Aguero, jogador do Barcelona, ter a carreira de futebolista em risco. De acordo com as mesmas informações, a arritmia cardíaca do craque argentino, que o obrigou a abandonar o Barcelona-Alavés na primeira parte, com dores no peito, poderá ser mais grave do que se esperava.

Poucas horas depois da informação ter vindo a público, Aguero recorreu às redes sociais para reagir ao rumor.

"Perante os rumores, queria dizer-vos que estou a seguir as instruções dos médicos do clube, a fazer exames e tratamento, para vermos a minha evolução no prazo de 90 dias. Sempre positivo", escreveu o antigo jogador do Manchester City na sua conta do Twitter.