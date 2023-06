A reação da MLS à "bomba" do dia: Lionel Messi nos Estados Unidos

Liga dos Estados Unidos destaca "um dos melhores futebolistas de todos os tempos".

A Liga norte-americana de futebol (MLS) manifestou o seu contentamento com a iminente chegada do argentino Lionel Messi, para representar o Inter Miami, referindo que se trata de "um dos melhores futebolistas de todos os tempos".

"Estamos satisfeitos por Lionel Messi manifestar a intenção de se juntar ao Inter Miami e à Liga norte-americana este verão. Apesar de as partes ainda estarem a trabalhar no acordo final, estamos ansiosos por receber um dos melhores futebolistas de todos os tempos na nossa liga", refere a MLS em comunicado.

O futebolista internacional argentino Lionel Messi, campeão do mundo pela Argentina, disse esta quarta-feira que decidiu jogar no Inter Miami, dos Estados Unidos, depois de sair dos franceses do Paris Saint-Germain.

"Tomei a decisão de jogar no Inter Miami. Ainda não está fechado a 100%, faltam algumas coisas, mas decidimos seguir esse caminho. Se não ia para Barcelona, queria sair da Europa, mudar de foco e pensar mais na família", explicou o 'astro' em entrevista aos jornais Sport e Mundo Deportivo, confirmando que o futuro deve passar pelo clube presidido e em parte detido pelo antigo "astro" inglês David Beckham.

O Inter Miami também recorreu às redes sociais para assinalar o momento e publicou um vídeo compilando dezenas de notícias que circularam nos últimos meses sobre o futuro de Messi, terminando com um "M" e um "sim", a simbolizar a decisão do futebolista e o próprio nome do avançado argentino.

O atacante, formado no Newell"s Old Boys e no Barcelona e que jogou na equipa principal dos catalães entre 2004 e 2021, vai conhecer novo capítulo na carreira após dois anos na capital francesa, coroados com o título nacional de França em duas temporadas e uma Supertaça, tendo cumprido 75 jogos e marcado 32 golos pelo PSG.

Messi, de 35 anos, é considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, somando sete Bolas de Ouro, um recorde, tendo guiado a seleção da Argentina à vitória, como capitão, no Mundial'2022 no Catar, depois de já ter conquistado a Copa América, em 2021.