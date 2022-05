A continuidade, ou não, de Mbappé no PSG é uma novela constantemente com novos capítulos. Depois de em França se ter adiantado que já existia um acordo para a renovação, a mãe do avançado assegurou que ainda não. Agora, Ander Herrera, médio espanhol dos parisienses, vou questionado por uma criança sobre o caso. "Vai continuar", atirou, para espanto geral. "Não é certo, mas assim espero", corrigiu. Veja o momento abaixo.