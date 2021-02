A questão lançada por Neymar: "Quem não gosta de uma festa?"

Astro brasileiro do PSG abordou um dos temas recorrentes da sua vida pessoal.

Para lá do que faz nos relvados com as camisolas do Paris Saint-Germain e da seleção do Brasil, Neymar é muitas vezes notícia por conta da sua vida pessoal. Agora com 29 anos, celebrados na última sexta-feira, o craque canarinho já esteve no centro da polémica em diversas ocasiões pela presença frequente em festas ou outros eventos e, em entrevista aos meios de comunicação do PSG, resolveu colocar o dedo na ferida.

"É um tema muito peculiar, porque a verdade é esta: quem não gosta de uma festa? Toda a gente gosta de se divertir, de sair com os amigos, com a família... Sei quando posso ir, sei quando posso fazê-lo e quando não posso. Ao contrário do que as pessoas pensam, não sou imaturo. Dizem que não sei o que faço. Se ficar 100 por cento centrado no futebol, na minha forma de ser e de pensar, acabo por explodir. Nunca poderei ser assim", começou por referir Neymar, que diz-se "plenamente feliz" no Parque dos Príncipes, numa altura em que as notícias sobre a potencial renovação de contrato vão-se sucedendo.

"Estou muito feliz, é verdade. É algo que mudou muito. Não sei se consigo explicar como mudou, mas agora sinto-me bem, mais adaptado, estou aqui com todo o prazer. Sou muito feliz aqui. Quero ficar no PSG e quero que Mbappé também fique. É o desejo de todos os adeptos parisienses e queremos tornar o PSG grande. Quero continuar a fazer o que tenho feito em Paris, jogar futebol feliz e alegre", acrescentou o avançado brasileiro, que garante ter "uma relação de irmãos" com Kylian Mbappé, outra das estrelas do clube campeão gaulês.