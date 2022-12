A "queda ao inferno" de Dele Alli: assobiado e substituído após 29 minutos

Chegou a ser valorizado em 100 milhões de euros há três anos.

Dele Alli chegou a ser num passado recente uma das grandes esperanças do futebol inglês. Com uma tenra idade, afirmou-se como titular indiscutível do Tottenham entre 2015 e 2018, período em que registou 46 golos e 34 assistências em 146 partidas disputadas, mas os últimos anos têm sido uma autêntica "queda ao inferno".

As últimas três temporadas e meia nos spurs foram marcadas por um grande declínio, tanto em termos de utilização como participação em golos, com o médio ofensivo a rumar ao Everton em janeiro passado, onde também não conseguiu regressar à melhor forma.

No verão, os turcos do Besiktas asseguraram o empréstimo de Alli, mas a primeira aventura fora de Inglaterra também não lhe tem trazido grandes motivos para sorrir. Com apenas dois golos em nove jogos disputados, o diretor desportivo do clube, Ceyhun Kazanci​​​​, admitiu há dias que o internacional inglês tem deixado a desejar.

"Ninguém sabe dizer se Dele Alli consegue regressar ao que foi. Ele está a trabalhar muito. Ele é um jogador que atingiu um preço de 100 milhões de euros há três anos e que caiu. É óbvio que ele está abaixo das expetativas em termos de eficiência, mas Senol Gunes [treinador] é um especialista em revitalizar jogadores cujas carreiras estejam em declínio", garantiu à Imprensa turca.

Na quarta-feira, Alli, agora com 26 anos, foi assobiado pelos adeptos diante do Sanliurfaspor, da segunda divisão turca, em jogo dos 16 avos de final da Taça da Turquia, sendo substituído por Gedson Fernandes aos 29 minutos. As "águias negras" estavam a perder por 0-2 nessa altura, mas acabaram por vencer por 4-2.