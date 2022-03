A publicação que deixou Mbappé ofendido: "Um pouco de respeito"

Em causa está um tweet da casa de apostas "Winamax Sport".

Kylian Mbappé recorreu à rede social Twitter para mostrar a sua indignação relativamente a um post da casa de apostas "Winamax Sport", já conhecida por outras publicações acerca de outros atletas e clubes.

O futebolista de 23 anos ficou claramente ofendido com a alusão a um membro da sua família e escreveu que "o perigo das apostas online... não ter mais limites", pedindo "um pouco de respeito, por favor".

Um tweet que, à partida, tinha intenções de causar bom humor nas pessoas acabou por se tornar uma piada de mau gosto para o internacional francês. Na postagem, podemos ver a imagem de um adepto negro com o rabo à mostra, acompanhada pela seguinte mensagem: "Wilfried Mbappé (pai de Kylian) durante um golo do seu filho frente à África do Sul (vitória da França por 5-0, onde o avançado do Paris Saint-Germain apontou dois tentos)".