A publicação de Pjanic que está a ser encarada como uma afronta a Koeman

Koeman foi despedido e, pouco depois, Pjanic - que não se dá às mil maravilhas com o ex-treinador do Barcelona - fez uma publicação que está a ser encarada como uma picardia ao técnico.

Entretanto foi apagada, mas a internet não perdoa e a publicação que Pjanic fez no Instagram já corre as variadas redes sociais. Depois do despedimento de Ronald Koeman do Barcelona, o médio do Besiktas, emprestado pelos blaugrana, deixou a seguinte mensagem nas stories: "Know when to let that shit go", o que pode ser traduzido para algo como "Tens de saber quando deixar essa merda para trás".

Rapidamente, as palavras do bósnio foram encaradas como uma afronta ao antigo treinador do Barça, com quem não tem uma boa relação. O médio não entrava nos planos do treinador e saiu do clube em clara desavença, recorde-se.

A hipótese ganha ainda mais força ao ver-se que Pjanic deixou um like na publicação em que os culé anunciaram a saída do técnico.