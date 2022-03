A publicação de Maignan em resposta aos insultos racistas no Cagliari-Milan

Mike Maignan, respondeu aos insultos racistas de que foi alvo na vitória do Milan em casa do Cagliari com uma publicação nas redes sociais contendo um macaco a fumar enquanto faz um "pirete"

Maignan, guarda-redes milanês, acusou os adeptos do Cagliari de proferirem insultos racistas após a vitória do Milan, num relato apoiado por Fikayo Tomori.

Este domingo e em resposta ao abuso de que foi alvo, Maignan publicou uma imagem na conta pessoal do Twitter, com um macaco a fumar enquanto faz um "pirete", acompanhado da legenda: 'NWA", sigla do grupo de rappers 'Niggaz Wit Attitudes', extremamente popular nos anos 80 e 90.

Stefano Pioli, treinador dos rossoneri, após a partida em Cagliari, confirmou que Maignan foi alvo de insultos raciais, revelando as palavras do próprio sobre o sucedido. "Maignan disse-me: 'Mister, é inaceitável ainda ouvir este tipo de insultos nos dias de hoje'. Foi a primeira vez que ele reagiu desta forma no campo", disse, fazendo referência ao gesto do guarda-redes no festejo do triunfo, colocando as mãos nos ouvidos enquanto mirava as bancadas dos adeptos locais.

O técnico acrescentou que Tomori também se queixou dos mesmos insultos, reiterando que situações deste género "não podem voltar a acontecer", com o Milan, mais tarde, a ir de encontro à mensagem do técnico com uma publicação nas redes sociais.

"Este dia de jogo da Serie A foi dedicado ao combate ao racismo, mas ainda existe um longo caminho pela frente, temos de continuar a lutar juntos. #KeepRacismOut (fora com o racismo)", pode ler-se na nota partilhada pelo clube.