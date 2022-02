A próxima aventura de Douglas Costa: o futebol dos Estados Unidos

Brasileiro é reforço do Los Angeles Galaxy.

O internacional brasileiro Douglas Costa, que representou clubes como Bayern Munique e Juventus, vai jogar no Los Angeles Galaxy nos próximos seis meses, por empréstimo do Grémio, anunciou o clube da Liga norte-americana de futebol (MLS).

Em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet, o emblema californiano refere que, findo o empréstimo, Douglas Costa "assinará um contrato de um ano e meio" com os Galaxy, até ao final da MLS de 2023.

Douglas Costa regressou ao Grémio, clube no qual se formou, em junho do ano passado, por empréstimo da Juventus, mas a despromoção dos gaúchos ao segundo escalão do futebol brasileiro acelerou a saída do internacional "canarinho" para os Estados Unidos.

O extremo, que soma 31 internacionalizações pelo Brasil, conta ainda com passagens por Shakhtar Donetsk (2009 a 2015), Bayern Munique (2015 a 2017 e em 2021) e Juventus (2017 a 2020), ao serviço dos quais conquistou vários troféus de campeão (cinco na Ucrânia, três na Alemanha e três em Itália).

A MLS 2022 arranca no final deste mês, com o LA Galaxy a estrear-se diante do New York City FC.