A provocação de Neymar depois do belo golo ao Lorient: "Estava bêbedo"

Craque brasileiro respondeu às críticas de Daniel Riolo, do podcast After Foot, da rádio RMC

Figura no encontro com o Lorient, Neymar decidiu utilizar as redes sociais para calar algumas críticas que tem sido alvo. O internacional brasileiro partilhou o golo de belo efeito que fez e deixou recado.

"Estava bêbedo, por isso deu certo", escreveu o craque do PSG, nas suas redes sociais, partilhando com imagens o grande golo que marcou na goleada por 5-1 ao Lorient.

As palavras têm uma explicação. Há semanas, Daniel Riolo, do podcast After Foot, da rádio RMC, criticou o estado do antigo jogador do Barcelona.

"Neymar quase já não treina, chega sempre num estado lamentável, no limite de estar bêbado. Está com um espírito de vingança contra o PSG, em rutura total com o clube e com o balneário", referiu, na altura, Riolo.