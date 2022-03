A provocação de Eric Garcia a Vinicius Junior: "Para o ano ganhas a Bola de Ouro"

A estrondosa vitória do Barcelona em casa do Real Madrid teve momentos de elevada nota artística e contou ainda com momentos de picardia entre os rivais.

O "El Clássico" de domingo, no qual o Barcelona venceu o Real Madrid por 4-0, teve como melhores momentos da noite os golos forasteiros, fruto da qualidade ofensiva dos catalães, contrastando com a total ineficácia dos merengues.

Para além dos momentos do jogo, existiram pequenos episódios dentro de campo, típicos destes jogos, que marcaram a partida do Bernabeu.

Um dos momentos foi protagonizado por Eric Garcia, defesa do Barça, que após uma disputa entre o seu colega, Ronald Araújo, e Vinicius Jr, avançado do Real Madrid, dirigiu-se ao adversário para fazer uma "previsão" sobre o futuro do brasileiro, em tom jocoso.

"Para o ano que vem, tu ganhas a Bola de Ouro"

O momento foi captado pela Movistar, e rapidamente foi partilhado pelas redes sociais para gáudio dos adeptos "blaugrana".