A provocação da irmã de Courtois após a polémica da braçadeira na Bélgica

Depois de Thibaut Courtois ter abandonado a concentração da Bélgica incomodado com a decisão do selecionador Domenico Tedesco em dar a braçadeira de capitão a Romelu Lukaku, na última pausa internacional, a irmã do guarda-redes não resistiu a uma pequena provocação nas redes sociais.

No domingo, o guardião do Real Madrid, de 31 anos, celebrou o seu casamento com Mishel Gerzig no sul de França, com a irmã Valérie Courtois, ex- jogadora da seleção feminina de voleibol belga, a tirar uma fotografia a exibir uma braçadeira de capitão, numa clara alusão à polémica.

Recorde-se que depois da saída, Courtois recorreu às redes sociais para criticar a forma como Tedesco comentou o episódio de forma pública, referindo ainda que o seu abandono da seleção também esteve relacionado com uma lesão num joelho, o que não evitou uma onda de desaprovo na sua direção.

Veja a fotografia da irmã de Courtois: