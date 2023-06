A proposta saudita apresentada em desespero, mas que Messi recusou

Al Hilal ainda tentou, num golpe desesperado, tirar o jogador ao Inter Miami, mas este não aceitou.

Lionel Messi já era dado como confirmado no Inter Miami quando o Al Hilal terá apresentado uma proposta milionária de última hora para tentar bloquear a transferência do astro argentino para a MLS. Segundo a jornalista Helena Condis Edo, da rádio Cadena COPE, o clube saudita, em desespero, terá acenado com um vencimento de 1,5 mil milhões de euros ao longo de três anos (500 milhões de euros por época) para convencer o campeão do mundo a juntar-se a Cristiano Ronaldo na Liga Saudita e a desistir da ideia de rumar a Miami.

Porém, nem mesmo esses valores foram suficientes para convencer Messi que, segundo a imprensa norte-americana, terá o apoio da família na mudança para a Flórida, onde, recorde-se, adquiriu, em 2021, um apartamento de luxo. "Se fosse uma questão de dinheiro, ia para a Arábia Saudita", referiu La Pulga na entrevista que deu à imprensa catalã na passada quarta-feira.

Sobre um regresso ao Barcelona, muito falado nos últimos dias, o seu antigo companheiro de equipa e atual treinador do gigante catalão, Xavi Hérnandez, pronunciou-se em declarações ao canal de Twitch "Jijantes", onde pede compreensão para a decisão do argentino. "Conversámos muito, ele é um amigo e desejo-lhe o melhor. É o melhor jogador da história e não foi uma decisão fácil, sem dúvida. Ser Messi não deve ser fácil. Ele explicou com naturalidade que os seus dois últimos anos não foram fáceis e é preciso respeitar que agora prefere a tranquilidade familiar e estar mais longe dos holofotes", referiu Xavi.