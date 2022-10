A proposta recusada por Joachim Low e uma ideia firme quanto ao futuro

Está livre desde que deixou o comando da seleção da Alemanha.

Livre no mercado desde que deixou o comando da seleção alemã, em 2021, Joachim Low parece ter ideias firmes quanto ao regresso ao ativo. Segundo informa o jornal Bild, o técnico de 62 anos pretende voltar a desempenhar o papel de treinador principal, motivo pelo qual rejeitou um convite para assumir o cargo de consultor do Estugarda, de modo a auxiliar o clube alemão no mercado de transferências.

Low já foi treinador do Estugarda, no início da carreira, onde conquistou uma Taça da Alemanha. Foi campeão mundial ao serviço da Alemanha, em 2014.