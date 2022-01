A proposta do Arsenal que acabou com uma nega: 55 milhões mais um jogador

Clube inglês avançou por Dusan Vlahovic, informa a imprensa italiana.

Dusan Vlahovic, avançado da Fiorentina, é um dos jogadores mais cobiçados no mercado de transferências e levou mesmo o Arsenal a apresentar uma proposta ao clube italiano. A notícia é do jornal "Gazzetta dello Sport".

Os gunners estão, de acordo com as últimas informações, à procura de um substituto para Aubameyang e avançaram no sentido de contratar o internacional sérvio. A proposta é detalhada: 55 milhões pela transferência, mas a cedência a título definitivo de Lucas Torreira, médio uruguaio cedido ao emblema de Florença.

A oferta não terá convencido nem o clube, nem o jogador, que pretenderá um projeto mais ambicioso para prosseguir a carreira.

Vlahovic, 21 anos, está na Fiorentina desde 2017/18. Esta época leva 18 golos marcados em 21 jogos.