A proposta de 85 milhões de euros que o PSG recusou no mercado de verão

Marquinhos era desejado por Tuchel no Chelsea.

Dinheiro não é propriamente um problema para o PSG e isso viu-se quando recusou 180 milhões de euros do Real Madrid por Mbappé. Mas nem só o francês foi cobiçado no passado verão. De acordo com informações agora tornadas públicas, Marquinhos foi alvo do Chelsea, que apresentou uma oferta de 85 milhões, sem sucesso.

Segundo informa o jornal "L'Équipe", a ideia de Tuchel, treinador dos londrinos, seria forma um trio de centrais formado pelo brasileiro, pelo compatriota Thiago Silva e Rudiger.

Com contrato até 2024, Marquinhos, 27 anos, está em negociações para assinar um novo vínculo com o clube parisiense, onde foi orientado por Tuchel. Na Europa também representou a Roma e no Brasil deu-se a conhecer no Corinthians.