A primeira reação de Ten Hag depois de anunciada a mudança para o United

Ten Hag quer despedir-se do Ajax com mais um título

Treinador mostra-se concentrado nos cinco jogos que faltam e espera despedir-se com mais um título dos Países Baixos.

Erik ten Hag foi esta quinta-feira oficializado como treinador do Manchester United a partir da próxima temporada. O técnico neerlandês vai assim concluir a passagem pelo Ajax, iniciada em 2017/18.

Apesar do anúncio, Ten Hag mostra-se totalmente concentrado nos jogos que ainda faltam, virando atenções para a conquista do título dos Países Baixos, depois de perdida a final da Taça para o PSV. "Estou feliz por ter sido finalizada e anunciada oficialmente [a minha ida para o Manchester United]. Essa clareza é importante. Mas agora só tenho um interesse, que são estes últimos cinco jogos. Quero terminar o meu tempo aqui com uma nota positiva, ganhando o campeonato. Ao fazê-lo, qualificar-nos-emos diretamente para a Liga dos Campeões. O Ajax pertence lá", afirmou o treinador, citado pelo site oficial do clube de Amesterdão.

Ten Hag, entre outros troféus, já conquistou dois campeonatos dos Países Baixos. No atual, tem quatro pontos de vantagem para o PSV, orientado por Roger Schmidt, que está a caminho do Benfica.

Já em declarações reproduzidas pelo Manchester United, disse: "É uma grande honra ser nomeado treinador Manchester United e estou imensamente entusiasmado com o desafio que se avizinha. Conheço a história deste grande clube e a paixão dos adeptos. Estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipa capaz de proporcionar o sucesso que eles merecem. Será difícil deixar o Ajax depois destes anos incríveis e posso assegurar aos nossos adeptos o meu total empenho e concentração em levar esta temporada a bom termo antes de me mudar para o Manchester United".