A primeira reação de Lopetegui à contratação de Jesús Corona

Treinador espanhol explicou o que pode acrescentar o mexicano ao Sevilha.

Jesús Corona foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Sevilha, com um contrato até 2025. Julen Lopetegui volta assim a trabalhar com o internacional mexicano, depois de ambos terem coincidido no FC Porto.

"Vai ajudar-nos e jogar em diferentes posições. Esperamos amanhã [sábado] trabalhar com ele. Fisicamente vai estar à disposição. Suso e Lamela foram importantes, mas estarão ausentes durante muito tempo. Corona chega para nos dar soluções no ataque, direita ou esquerda, e até como lateral, onde jogou bem. Além disso, tem experiência. Quando estive com ele no FC Porto, éramos todos mais jovens. Ele teve uma evolução", afirmou o técnico espanhol na antevisão ao dérbi com o Bétis.

Ficou assim consumado um desejo que o jogador, agora ex-FC Porto, alimentava desde o verão. Na altura, as duas partes chegaram a conversar, mas não alcançaram um acordo. Agora, segundo o jornal "Estadio Deportivo", sediado na capital da Andaluzia, o clube do bairro de Nervión paga três milhões de euros pelo extremo, mas essa será apenas a parte que caberá aos dragões.

O valor total da operação situa-se entre os quatro e os cinco milhões de euros, já que, de acordo com a mesma fonte, o resto ficou a cargo de Tecatito, que será ressarcido por esta perda inicial ao longo dos anos em que estiver nos andaluzes.