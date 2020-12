A primeira reação de Casillas ao regresso ao Real Madrid

Ex-guardião do FC Porto assume a pasta de diretor-geral adjunto da Fundação Real Madrid.

Minutos depois do anúncio feito pelo Real Madrid, também Iker Casillas reagiu à notícia que vai marcando o dia desportivo em Espanha: o ex-guarda-redes está de volta ao clube do coração, que representou durante 25 anos, para desempenhar as funções de diretor-geral adjunto da Fundação dos "merengues".

"Orgulhoso por voltar a casa. Enfrento este novo desafio com toda a ilusão e ganas do mundo, obrigado pela receção", escreveu o espanhol, de 39 anos, que defendeu as cores do FC Porto entre 2015 e 2020 (no último ano de contrato já não jogou, devido ao enfarte que sofreu em 2019).