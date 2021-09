A primeira reação da FIFA após a suspensão do Brasil-Argentina

Organismo que rege o futebol mundial lamentou as cenas que "impediram milhões de adeptos de desfrutar de um jogo entre duas das mais importantes nações de futebol do mundo".

A FIFA, organismo que rege o futebol mundial, reagiu esta segunda-feira à suspensão do jogo entre Brasil e Argentina, a contar para as eliminatórias da CONMEBOL de qualificação para o Mundial'2022 do Catar.

De recordar que o Brasil-Argentina foi interrompido, no domingo, aos cinco minutos, quando a Polícia Federal e autoridades sanitárias brasileiras entraram no relvado.

"A FIFA lamenta as cenas anteriores à suspensão do jogo entre Brasil e Argentina para as eliminatórias da CONMEBOL de qualificação para o Mundial'2022 do Catar, que impediram milhões de adeptos de desfrutar de um jogo entre duas das mais importantes nações de futebol do mundo", começa por ler-se na reação da FIFA.

"Os primeiros relatórios oficiais do jogo foram enviados à FIFA. Estas informações serão analisadas pelos órgãos disciplinares competentes e uma decisão será tomada em tempo oportuno", concluiu o organismo.