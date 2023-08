A primeira lista de Diniz pelo Brasil: sem Paquetá, com Bento e dois da Arábia Saudita

Fernando Diniz revelou a lista para os jogos contra a Bolívia e o Peru (8 e 12 de setembro), das eliminatórias de qualificação para o Mundial. Paquetá foi para "preservar e resolver as questões" sobre a investigação por eventuais irregularidades em apostas

Fernando Diniz revelou a sua primeira lista de convocados como selecionador do Brasil e um dos destaques é a chamada de Bento, que foi alvo do Benfica para a baliza.

Para os encontros de qualificação para o Mundial de 2026 contra a Bolívia (8 de setembro) e o Peru (12 de setembro), Diniz chamou ainda Ibañez e Neymar, dois futebolista que se transferiram para a Arábia Saudita.

Lucas Paquetá ficou de fora à última hora, assumiu o treinador, devido ao escândalo das apostas em que está envolvido em Inglaterra. "O que me protege na vida é a verdade. O Paquetá estava na lista, é um jogador de que eu gosto muito. É um momento de preservar. Para ele resolver essas questões, deixá-lo à vontade para resolver. Precisamos de tempo para resolver essas questões. É um jogador que eu adoro, tenho as melhores impressões, embora nunca tenha trabalhado com ele. Foi uma decisão minha", disse Diniz.

Lista anunciada! ✍️



O treinador Fernando Diniz divulgou os 23 nomes que integrarão o elenco da Seleção Brasileira Masculina nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.



O primeiro jogo será contra a Bolívia e está marcado para o dia 8 de setembro, no... pic.twitter.com/j46QSt8Med - CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 18, 2023

LISTA COMPLETA:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense) e Ederson (Manchester City);

Defesas: Danilo (Juventus), Vanderson (Mónaco), Caio Henrique (Mónaco), Renan Lodi (Marselha), Ibañez (Al Ahli), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Médios: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Avançados: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).