A primeira lista de convocados de Fernando Santos à frente da Polónia

Grande novidade é a ausência do veterano Krychowiak. Glik também não foi chamado.

O português Fernando Santos, novo selecionador da Polónia, anunciou esta sexta-feira a primeira convocatória à frente da nova equipa. As saídas dos experientes Grzegorz Krychowiak, médio do Al-Shabab, e Kamil Glik, defesa do Benevento, são as grandes novidades na convocatória.

Ben Lederman, jovem médio que atua no Rakow, foi chamado pela primeira vez.

O capitão Robert Lewandowski, do Barcelona, foi, naturalmente, convocado.

A polónia defronta a Chéquia e a Albânia a 24 e 27 de março, respetivamente. São dois jogos que contam para a qualificação para o Euro'2024.

Lista de convocados da Polónia:

Guarda-redes:

Bartlomiej Dragowski (Spezia)

Wojciech Szczęsny (Juventus)

Lukasz Skorupski (Bologna)

Defesas:

Jan Bednarek (Southampton)

Bartosz Bereszyński (Nápoles)

Matty Cash (Aston Villa)

Paweł Dawidowicz (Hellas Verona)

Robert Gumny (Augsburgo)

Michał Karbownik (Fortuna Dusseldorf)

Jakub Kiwior (Arsenal)

Kamil Piątkowski (Gent)

Médios:

Krystian Bielik (Birmingham)

Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem)

Ben Lederman (Raków Częstochowa)

Karol Linetty (Torino)

Damian Szymanski (AEK Atenas)

Sebastian Szymanski (Feyenoord)

Przemysław Frankowski (Lens)

Jakub Kamiński (Wolfsburgo)

Michał Skóraś (Lech Poznan) )

Nicola Zalewski (Roma)

Piotr Zielinski (Nápoles)

Avançados:

Robert Lewandowski (Barcelona)

Krzysztof Piatek (Salernitana)

Karol Świderski (Charlotte FC)