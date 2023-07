A primeira imagem de Sergio Rico no hospital

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Após o PSG publicar uma fotografia com o plantel reunido em apoio ao guarda-redes, a esposa publicou uma imagem de agradecimento

A esposa de Sergio Rico, Alba Silva, publicou esta quarta-feira uma imagem de mão dada com o guarda-redes, como sinal de agradecimento ao gesto de apoio vindo do PSG na véspera.

Os jogadores do clube juntaram-se em torno da camisola de Sergio Rico e publicaram a fotografia com uma mensagem de apoio, e Alba agradeceu hoje, publicando a primeira imagem do guardião desde o acidente envolvendo um cavalo que o deixou entre a vida e a morte.

"Obrigado a todos. Espero estar rápido ao vosso lado", escreveu Sergio Rico, que está hospitalizado desde maio.