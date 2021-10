A primeira grande mudança no Newcastle está para breve e com substituto... interino

Imprensa inglesa garante que Steve Bruce vai deixar o cargo de treinador nos próximos dias.

A Premier League deu luz verde à compra do Newcastle por um fundo saudita e, com novos proprietários, o clube da Premier League tem agora dinheiro fresco para encarar o futuro. Vários craques já foram apontados como possíveis reforços dos magpies e até o banco deve conhecer alterações a breve prazo.

O jornal "Daily Mirror" garante que é uma questão de horas até Steve Bruce deixar o comando técnico da equipa, apontando novidades para a próxima semana. De acordo com a publicação, Grame Jones, que desempenha funções de adjunto no clube, será o substituto até ser encontrado um nome de peso para o posto. Antonio Conte e Paulo Fonseca foram já alguns dos nomes falados.

Em declarações proferidas recentemente, Steve Bruce já dava a entender que a saída podia estar para breve.

Recorde-se que esta troca de proprietários no Newcastle não se livrou da esperada polémica. Sobretudo por ser um assunto que se arrasta há meses e tem merecido críticas de várias entidades internacionais. É o caso da Amnistia Internacional (AI), que reclamou a necessidade de incluir o respeito pelos direitos humanos nos testes que a liga inglesa faz aos potenciais compradores e diretores de um clube antes de lhes dar o OK. Mas, segundo a AI, a expressão "direitos humanos" nem sequer consta do referido exame.

O Public Investment Fund (PIF) é o fundo responsável pelo investimento de 80% dos 352 milhões de euros a que monta o negócio, ficando como acionista principal, daí a Premier League ter autorizado a aquisição. Mas o presidente do PIF é Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, detentor de vários cargos governamentais e na prática líder político do reino do pai. No "currículo" conta ainda com a acusação de ter ordenado a morte do jornalista Jamal Khashoggi, há três anos, algo que sempre negou. A namorada do jornalista foi, de resto, uma das pessoas que pediram à Premier League que não autorizasse a compra pelo PIF, devido ao envolvimento do príncipe.