A preparar a próxima época, PSG deve colocar dois médios no mercado

Carlos Soler e Fabián Ruiz não devem contar para 2023/2024. Antigos jogadores de Nápoles e Valência chegaram ao clube no último verão

Já sem Champions, mas com uma vantagem confortável no campeonato francês, o PSG começa a preparar a próxima temporada. Carlos Soler e Fabián Ruiz, reforços para 2022/2023, não têm lugar garantido, bem pelo contrário.

Segundo o RMC Sport, qualquer um dos médios sairá caso chegue a Paris alguma proposta interessante. O objetivo do clube é reduzir a massa salarial para que as finanças não colapsem.

Carlos Soler, antiga figura do Valência, tem desiludido com a camisola do PSG. Apesar de levar sete golos e três assistências, o médio somou apenas 18 titularidades. Fabián tem tido mais espaço e protagonismo, mas não deu ao meio-campo dos parisienses o salto qualitativo que Luís Campos esperaria.