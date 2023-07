Numa altura em que a imprensa brasileira tem avançado que Luis Suárez poderá estar perto do final de carreira, aos 36 anos, devido às dores que sente no joelho direito, a condição física do avançado uruguaio voltou a dar que falar no aquecimento do Grémio-Botafogo, onde a sua expressão de dor foi muito visível [vídeo - Twitter/O Bairrista].

A expressão de dor de Suárez durante o aquecimento para Grêmio x Botafogo pic.twitter.com/ZkK80z88yz - ge (@geglobo) July 9, 2023