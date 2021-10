A possível e surpreendente próxima paragem de Dani Alves

Experiente lateral deixou o São Paulo e pode rumar à... Argentina.

Dani Alves é um jogador livre no mercado, depois de, há algumas semanas, ter rescindido contrato com o São Paulo. Agora, apesar dos 38 anos que constam no documento de identificação do brasileiro, a ideia não passa por parar e, de acordo com o canal TNT Sports, o lateral pode ir parar à... Argentina.

Juan Sebastián Verón, treinador do Estudiantes de la Plata, terá endereçado o convite ao experiente jogador, que está a considerar a oferta, de forma a chegar ao Mundial do Catar, no final de 2022, em boas condições físicas.

Em carteira, acrescenta a informação, Dani Alves terá também ofertas do México, dos Estados Unidos e do Catar.