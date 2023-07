A ponderar terminar a carreira, recebe proposta de 30 milhões de euros da Arábia

Buffon, de 45 anos, tem mais um ano de ligação ao Parma

Numa altura em que pondera terminar a carreira, Gianluigi Buffon recebeu uma proposta capaz de o ter deixado, no mínimo, hesitante: 30 milhões de euros por um contrato de dois anos, proveniente de um clube da Arábia Saudita cujo nome não foi divulgado.

Buffon, de 45 anos, tem mais um ano de ligação ao Parma, o seu primeiro clube numa longa e muito bem sucedida carreira, para onde voltou com o intuito de ajudar no regresso ao principal escalão do Calcio. O objetivo não foi alcançado, mas o bom relacionamento do guarda-redes com os dirigentes facilitaria a desvinculação.

O italiano é um dos melhores de sempre na sua posição e soma 29 troféus, incluindo um Mundial, dez campeonatos de Itália e um de França.