"A polícia foi muito longe... colocaram a minha vida em perigo"

Bakayoko não esquece a forma como foi parado e revistado em Milão, há dias

Há dias circulou um vídeo de Tiémoué Bakayoko, jogador do Milan, a ser revistado pela polícia de Milão e surgiu a informação de que os agentes lhe tinham apontado uma arma. Mais tarde, a polícia reconheceu o erro e classificou o internacional francês de cidadão exemplar. Mas Bakayoko não se conforma com o sucedido e publicou no Instagram um vídeo a respeito, condenando a ação policial que só não se agravou por ele ter sido reconhecido como jogador do campeão italiano.

"Porque é que não me pediram simplesmente os documentos? No vídeo vê-se apenas a parte mais tranquila. Tive uma pistola a um metro, colocaram claramente as nossas vidas em perigo. As autoridades milanesas declararam que foi um erro, que só se aperceberam no momento. Errar é humano, mas o método e a forma utilizada foram para mim um problema. Foram muito longe... Porque é que não me revistaram normalmente a pedir os documentos do veículo. No vídeo publicado nas redes sociais não se vê tudo. As consequências poderiam ter sido muito graves se não tivesse mantido a calma, se não tivesse a profissão que tenho e se não tivesse sido reconhecido a tempo. Qual seria o próximo passo? Teriam-me levado à esquadra... Deixa-me a pensar. Não se podem colocar vidas em perigo desta forma", disse o médio de 27 anos.