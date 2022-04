A polémica entre Raiola e Guardiola: "cão", "cobarde" e dois jogadores oferecidos

Há pouco mais de quatro anos ficou célebre uma troca de palavras entre ambos.

Mino Raiola, um dos mais conhecidos agentes de futebol, foi notícia esta quinta-feira por ter alegadamente perdido a vida no hospital onde se encontra internaciodo, mas a informação sobre o falecimento, com origem em Itália, foi corrigida hospital San Raffaele.

​​​​​​ Representante de jogadores como Haaland, Pogba e Ibrahimovic, o italiano não raras vezes se envolveu em polémicas, sendo célebre a troca de palavras com Guardiola.

Em março de 2018, Raiola deixou duras críticas ao atual treinador do Manchester City, sem esquecer o mau relacionamento entre o técnico e Zlatan, quando ambos estavam ao serviço do Barcelona. "O treinador Pep Guardiola é fantástico. Como pessoa, ele é um zero absoluto. Ele é cobarde, um cão. Ele é como um padre clássico: 'faz o que eu digo, não faças o que eu faço'. Se o Manchester City conquistar a Liga dos Campeões esta época, ele vai enfatizar o quão bom treinador ele é. Eu odeio isso", afirmou na altura.

"O Guardiola disse ao Zlatan para ir ter com ele se tivesse algum problema ou queixa. Mas, depois, ignorou-o e não o meteu a jogar. Nem sequer dizia 'olá' ao Zlatan. Ele fez uma mesma coisa com o Maxwell, que é uma pessoa maravilhosa. Por isso, eu disse ao Zlatan para estacionar o seu Ferrari no lugar do treinador", contou Raiola.

Dias depois, Guardiola respondeu a estas palavras, revelando então que o agente tinha oferecido ao Manchester City dois craques. "Ele ofereceu-nos Pogba e Mkhitaryan para jogar connosco. Porquê? Ele não pode trazer os jogadores para serem treinados por um cão", atirou de forma irónica.