A pensar no Europeu: quatro mil adeptos em teste na Taça de Inglaterra

Meia-final da Taça de Inglaterra entre Leicester e Southampton contará com a presença de espectadores. Será uma experiência para o Europeu.

O Governo português ainda não deu luz verde para o regresso dos adeptos aos estádios, mas em Inglaterra a situação evoluiu de forma diferente e quatro mil residentes da comarca de Brent, onde está situado o Estádio de Wembley, vão receber bilhetes para o Leicester-Southampton, partida das meias-finais da Taça de Inglaterra, que será jogada a 18 de abril - a outra meia-final, entre Chelsea e City, será jogada no dia anterior, mas será fechada ao público.

No mesmo sentido do embate entre foxes e saints, entre oito a dez mil adeptos vão poder assistir à final da Taça da Liga entre o Manchester City e o Tottenham, a 25 de abril. O Estádio do Wembley, recorde-se, tem capacidade para 90 mil espectadores. As medidas restritivas estão a ser aliviadas e os jogos disputados no estádio mais emblemático de Inglaterra servirão de teste para o futuro e o futuro chama-se Euro"2020, adiado um ano por causa da pandemia. Aliás, também a UEFA estará muito atenta aos procedimentos levados a efeito durante os dois desafios, pois alguns dos mais importantes jogos do Europeu serão disputados naquele estádio. Para já, estão agendados sete partidas, incluindo as meias-finais e final, estas disputadas já durante o mês e julho. A autoridade londrina responsável pela área onde se situa o Wembley, solicitou aos residentes que se registassem, dando prioridade à população que trabalha nos setores da saúde, educação (professores e alunos com mais de 18 anos) e às pessoas que vivem nas imediações do estádio. A escolha é justificada com o facto de estes grupos fazerem, na sua maioria, regularmente testes à covid-19. Este será um projeto piloto até em termos de segurança para o Euro"2020.

A vitória do City sobre o Aston Villa na final da Taça da Liga, a 1 de março de 2020, foi a última vez que Wembley teve adeptos no estádio.