A pensar no Benfica, Erik ten Hag alerta: "Um burro não bate na mesma pedra duas vezes"

Erik ten Hag, treinador do Ajax

Após o triunfo, arrancado a ferros, do Ajax na visita ao Cambuur (2-3), na ronda 26 da Eredivisie, Erik ten Hag, treinador dos visitantes, alertou para os erros cometidos em determinados momentos do jogo, já a pensar na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Benfica, que vai ter lugar na terça-feira

"Foi tal e qual como na última semana [vitória por 3-2 frente ao Waaljwik]. Diria que um burro não bate na mesma pedra duas vezes, mas a nós aconteceu-nos. Voltámos a cometer muitos erros individuais depois do 2-1 e só após o 2-2 é que conseguimos ter uma boa reação. Contudo, temos de sair desta fase, caso contrário não vamos conseguir safar-nos sempre", alertou o técnico em direto para a ESPN.

O golo da vitória chegou aos 90+2, por intermédio de Gravenberch, mas ten Hag descartou colocar o médio em posição priveligiada para ser titular na receção ao Benfica. "Ele [Gravenberch] foi fantástico, fez, talvez, o melhor jogo da temporada, mas num jogo daqueles, contra o Benfica, precisamos da garra e capacidade posicional do Edson Álvarez", referiu ten Hag.

O Benfica dirige-se a Amesterdão na terça-feira, às 20h, para tentar selar a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, as águias empataram a duas bolas com o Ajax, com golos de Dusan Tadic, Sébastian Haller (a favor e contra a própria equipa) e Roman Yaremchuk.