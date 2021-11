A pedido do Papa Francisco, Immobile foi árbitro em jogo solidário

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Nova e curiosa experiência para o craque da Lázio.

Já não é a primeira vez que Ciro Immobile, craque da Lázio, apita jogos de futebol - já dirigiu partidas da sexta divisão italiana. No entanto, o domingo dia 21 trouxe uma nova e curiosa experiência ao internacional italiano.

A pedido do Papa Francisco, Immobile orientou uma partida de cariz solidário entre uma equipa com elementos do Vaticano e outra formada por pessoas que fazem parte da organização mundial Romovnica, que teve como palco o centro de treinos da Lázio.

"Foi uma experiência única e bastante entusiasmante. É sempre especial participar num evento promovido pelo Papa Francisco e foi uma honra ter sido escolhido como árbitro desta partida", afirmou o jogador.

O jogo, que até teve recurso ao VAR, terminou com um empate 7-7 no marcador.