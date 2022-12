A partir de 1 de janeiro, estes sete jogadores do Real Madrid podem assinar por outro clube

Benzema, Modric, Kroos, Asensio, Ceballos, Nacho e Mariano terminam contrato com o Real Madrid a 30 de junho, o que significa que podem assinar por outro clube a partir de 1 de janeiro.

Aproxima-se o primeiro dia de 2023, o que significa que os jogadores que terminam contrato com os respetivos clubes no final da temporada podem assinar por outro emblema. E no Real Madrid há sete atletas nessa condição. E alguns deles são dos mais utilizados por Ancelotti.

Benzema, Modric, Kroos, Asensio, Ceballos, Nacho e Mariano terminam o vínculo com os merengues a 30 de junho. Resta saber quem negoceia com os blancos e prolonga contrato e quem deixa o Santiago Bernabéu a custo zero.