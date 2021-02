A oferta de Messi que alimenta rumor: "Os nossos caminhos vão-se cruzar"

Lionel Messi em final de contrato com o Barcelona

Craque argentino ofereceu uma camisola a um dos proprietários do Inter Miami. Em final de contrato com o Barcelona, o clube norte-americano já foi apontado como hipótese para Messi.

Com o contrato que o liga ao Barcelona a terminar no final da temporada, o futuro de Lionel Messi continua a ser uma incógnita, ganhando força que será longe de Camp Nou. Com PSG e Manchester City não raras vezes associados ao astro argentino, também os Estados Unidos já foram falados como hipótese.

O Inter Miami já foi apontado como sendo uma porta aberta para Messi e agora um dos proprietários do clube norte-americano deixou uma mensagem nas redes sociais que, claro está, pode dar azo a mais rumores.

"Obrigado Messi por mandar-me esta camisola. Vamos guardá-la com muito carinho. O mundo do futbol é muito pequeno e estou seguro que os nossos caminhos se vão cruzar", escreveu Marcelo Claure nas redes sociais, exibindo a oferta do jogador.