A nova proposta da Premier League aos clubes, segundo o "Daily Mail"

A Premier League terá proposto aos clubes fazer entrevistas nos intervalos dos jogos, avança esta terça-feira o "Daily Mail".

De acordo com as mesmas informações, a proposta deverá ser votada em junho, na reunião anual dos 20 clubes que compõem a prova. No entanto, os departamentos de comunicação dos clubes já terão mostrado o seu apoio à ideia.

Segundo o "Daily Mail", as entrevistas não serão dirigidas aos treinadores que estejam a perder no tempo de descanso e seriam limitadas a cinco por temporada e por treinador.