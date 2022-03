A nova joia do Crystal Palace que se prepara para criar um "conflito diplomático" futebolístico

Trata-se de Michael Olise, avançado de 20 anos

Michael Olise está prestes a originar um "conflito diplomático" no universo do futebol em ano de Campeonato do Mundo. Contratado ao Reading, do Championship, por 9,3 milhões de euros no último mercado de transferências de verão, o jovem avançado tem sido um dos principais destaques do Crystal Palace na Premier League, somando já dois golos e cinco assistências nos 21 jogos que disputou na liga inglesa.

Mas, afinal, qual é o motivo por detrás do tal "conflito diplomático"? Muito simples! Olise tem quatro opções de seleções para representar a nível internacional.

Natural de Hammersmith, Londres, o jogador pode atuar pela Inglaterra como primeira alternativa. Internacional sub-18 pela França, Olise também pode escolher vestir a camisola dos atuais campeões mundiais. Na terceira possibilidade, surge a Nigéria, uma vez que o seu pai é oriundo daquele país. Por último, a Argélia, pelo facto de a sua mãe possuir raízes argelinas.

Conhecido já como "Príncipe do Palácio", a verdade é que, a manter o nível apresentado até agora ao serviço dos eagles, Olise será bastante cobiçado por qualquer uma destas nações.