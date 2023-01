A nova ideia de Infantino: "Cada país do mundo batize um estádio com o nome de Pelé"

Presidente da FIFA quer homenagem em grande para Edson Arantes do Nascimento

Gianni Infantino tem promovido uma série de novas ideias para o futebol internacional. Com a morte de Pelé, o presidente da FIFA voltou a sugerir algo que ainda não está feito: em cada país, um estádio com o nome da lenda brasileira.

"Vamos pedir que cada país do mundo batize um estádio do país com o nome de Pelé. Creio que os jovens do mundo inteiro têm de saber e recordar quem é Pelé, a alegria que ele deu ao mundo. Por isso, acho que o mais importante tem de ser um campo onde se joga, onde se marcam golo e que as crianças daqui a 20, 30, 50, 100 anos, quando marcarem golos no Estádio Pelé, em qualquer país do mundo, e, quando perguntem quem era Pelé, digam que era um grande jogador de futebol que nos emocionou", referiu, à margem do velório do Rei, que arranca na tarde desta segunda-feira.