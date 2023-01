A nova cartada de Dani Alves para sair da prisão: um advogado com currículo

Cristóbal Martell já teve Messi como cliente. Recurso está a ser preparado.

O jornal La Vanguardia continua a divulgar novos capítulos do caso em torno de Dani Alves e no qual o lateral brasileiro é acusado de agressão sexual numa discoteca de Barcelona. A família do internacional canarinho, segundo garante a publicação, contratou um dos mais reputados advogados da cidade catalã, Cristóbal Martell.

Em cima da mesa estará já a apresentação de um recurso, depois de Dani Alves ter sido detido e mantido em prisão preventiva. Devolver o cliente à liberdade, com outras medidas de coação, será o objetivo.

Martell tem um currículo de respeito, tendo defendido Lionel Messi e o seu pai quando ambos ambos foram acusados de fraude fiscal, assim como o Barcelona no caso Neymar. Trabalhou igualmente com Puyol, antigo central espanhol.

Dani Alves, 39 anos, está detido por suspeitas de agressão sexual. Os factos alegados terão ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona, na qual Dani Alves terá agredido sexualmente uma mulher.