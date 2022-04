A nova camisola do Manchester United que irrita os adeptos: "É tão má como a equipa"

Clube e marca preparam algumas alterações para o novo equipamento, mas as primeiras versões, ainda não oficiais, não agradam em nada aos adeptos

O ambiente no Manchester United continua a não ser o melhor, depois de uma época má e que ameaça poder ser ainda pior do que as mais fatalistas expectativas. O equipamento da nova época vai circulando e nem mesmo a camisola agrada aos adeptos.

No momento em que as imagens não oficiais começaram a circular nas redes sociais, foram várias as críticas dos fãs dos red devils. "Tão má como a equipa", "Terrível", "Design pobre" foram algumas das expressões utilizadas.

Caso se confirme, a nova camisola terá alterações em várias zonas, sendo a gola uma das mudanças mais radicais em relação aos últimos anos do gigante inglês.