A nova aventura de Quintero: médio ex-FC Porto anunciado como reforço

Jogador de 28 anos prossegue a carreira na China.

O Shenzhen FC, clube do principal campeonato da China, confirmou esta segunda-feira a contratação de Juan Quintero. O médio colombiano de 28 anos abraça mais uma aventura fora do continente sul-americano, depois de ter representado, Pescara, FC Porto e Rennes, cedido pelos dragões.

Quintero alinhou nas três últimas temporadas ao serviço do River Plate, onde inicialmente jogou por empréstimo do FC Porto. A aventura em Portugal começou na temporada 2013/14 (34 jogos e quatro golos) e por cá se manteve na época seguinte, com 30 aparições de azul e branco e três remates certeiros. Seguiram-se os empréstimos a Independiente Medellín, Rennes e River Plate, onde acabaria por ficar, mais tarde, a título definitivo.

Refira-se que no Shenzhen pode encontrar Dyego Sousa, avançado internacional por Portugal que na última época jogou cedido no Benfica e na atual ao serviço do Famalicão.